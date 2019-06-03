МОСКВА, 3 июн /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Краснодарского края проведет в понедельник предварительное заседание по иску АО "Управление развитием", требующего признать незаконной сделку по покупке структурой Михаила Гуцериева "Ойл Технолоджис" у компании Владимира Когана "Нефтегазиндустрия" контрольного пакета в Афипском нефтеперерабатывающем заводе.

"АО "Управление развитием" ссылается на то, что оно не участвует напрямую в уставном капитале сторон оспариваемой сделки, однако является бенефициарным владельцем ООО "Афипский нефтеперерабатывающий завод", в силу чего имеет право на оспаривание договора купли-продажи доли… по мотивам несоблюдения порядка совершения крупных сделок и по мотивам отчуждения актива по заниженной цене", — говорится в определении суда.

Третьими лицами по делу выступают ООО "АФ-Актив" и ООО "Афипский нефтеперерабатывающий завод". "Управление развитием" также просило суд принять обеспечительные меры, запретив Федеральной налоговой службе регистрировать отчуждение долей в уставном капитале АНПЗ, однако суд отказал истцу в этом.

В апреле "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщил, что структура группы "Сафмар" Гуцериева "Ойл Технолоджис" купила контрольный пакет в Афипском НПЗ у зампреда правления банка "Уралсиб" Евгения Когана, сына основного владельца банка Владимира Когана. Сумма покупки составила 20 миллионов долларов, хотя первоначально Сбербанк (основной кредитор НПЗ) и Гуцериев обсуждали сумму в 50 миллионов долларов. Сообщалось, что пакет крупного миноритария НПЗ "Новый поток", который был заложен нефтетрейдеру Vitol в 2017 году, также может перейти структурам "Сафмара".

Как сообщает Forbes, компания "Управление развитием" связана с группой "Новый поток" Дмитрия Мазурова и партнеров, и через нее группа владела долей в 25% в "Нефтегазиндустрии", чья доля в капитале НПЗ составляет около 16,7%.

Афипский НПЗ — одно из самых крупных нефтеперерабатывающих производств на юге России, там работают около 1,5 тысячи человек. Основная продукция: бензин газовый стабильный, дизельное топливо, дистилляты газового конденсата, остатки нефтяные тяжелые, сера. С 2010 года завод перешел под управление "Нефтегазиндустрии". Производственные мощности позволяют перерабатывать 6 миллионов тонн сырья в год, но планируется строительство новых объектов, которое позволит нарастить мощность до 9 миллионов тонн, а также увеличить глубину переработки с 77% до 93%.

Согласно данным в ЕГРЮЛ, на данный момент АНПЗ полностью принадлежит "Ойл Технолоджис", учредителями которого в свою очередь являются две кипрские компании.