МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Японская Toshiba Corporation заключила соглашение о передаче дочерней компании французской Total своего американского СПГ-бизнеса Toshiba America LNG Corp. (TAL), сообщила японская компания.

В рамках сделки Toshiba также передаст Total уже заключенные контракты по СПГ. Отмечается, что передача бизнеса потребует от Toshiba единовременного платежа в пользу Total в размере 815 миллионов долларов. В то же время Total заплатит за акции 15 миллионов долларов. Завершение сделки ожидается до конца текущего финансового года, который завершается 31 марта 2020 года.

"После завершения передачи активов TAL будет выведена из Toshiba, и Toshiba планирует зафиксировать в своих консолидированных финансовых результатах убыток, связанный с сопутствующими расходами, в размере около 93 миллиардов иен (854,5 миллиона долларов)", — говорится в сообщении.

В начале ноября 2018 года Toshiba сообщила о выходе из СПГ-бизнеса в США в рамках плана реструктуризации компании. Ожидалось, что компания завершит продажу подразделения к 31 марта 2019 года. Выход из этого бизнеса оценивался в 806 миллионов долларов (около 91,3 миллиарда иен). Однако в апреле китайская ENN Ecological Holdings, претендовавшая на покупку СПГ-бизнеса Toshiba в США, отменила сделку, не получив необходимых одобрений.

Toshiba Corporation, основанная в 1875 году в Токио, специализируется на выпуске сверхточной электроники и электротехники, интегральных схем, промышленных компьютеров, сотовых телефонов, LCD-телевизоров, лифтов.