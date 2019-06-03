МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Общие мировые доказанные запасы сырой нефти по итогам 2018 года выросли на 0,4% по сравнению с 2017 годом — до 1,498 триллиона баррелей, говорится в ежегодном статистическом бюллетене ОПЕК.

Доказанные запасы нефти стран ОПЕК по итогам 2018 года сократились в годовом выражении на 0,2% — до 1,189 триллиона баррелей. При этом их доля "черного золота" в общем мировом объеме запасов нефти уменьшилась до 79,4% с 79,9% в 2017 году.

В 2018 году общие мировые доказанные запасы природного газа выросли в годовом выражении на 0,7% — до около 203,2 триллиона стандартных кубометров. "Увеличение запасов природного газа произошло в основном за счет Северной Америки, Ближнего Востока и Африки", — отмечается в бюллетене.

Доказанные запасы газа стран ОПЕК по итогам 2018 года выросли на 0,6%, до 72,68 триллиона стандартных кубометров.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года. В июне в Вене предполагается проведение общих очередных министерских встреч стран ОПЕК и ОПЕК+.