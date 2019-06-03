МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Среднесуточное сокращение добычи нефти Россией в рамках сделки ОПЕК+ в мае составило 317 тысяч баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, взятого за ориентир в нефтяной соглашении, при этом в июне страна намерена полностью соответствовать оговоренным сделкой уровням добычи, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Как следует из слов министра, Россия значительно перевыполнила в мае свои обязательства по соглашению ОПЕК+, согласно которому страна обязалась сокращать добычу на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября прошлого года. Перевыполнение обязательств Россией составило примерно 39%.

"В рамках ОПЕК+ Россия в мае находится на уровне сокращения добычи нефти в 317 тысяч баррелей в сутки относительно октября 2018 года. В июне 2019 года Россия намерена полностью соответствовать оговоренным уровням добычи в рамках кооперации ОПЕК+", — сказал Новак.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено, по сути, нарастить добычу на 1 миллион баррелей. Но после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи — на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Россия в рамках своих обязательств по сделке постепенно сокращает добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в 11,421 миллиона баррелей в сутки.

Как сообщил 3 июня РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко, ситуация с попаданием в нефтепровод "Дружба" загрязненной нефти могла способствовать тому, что в мае Россия перевыполнила свои обязательства по соглашению ОПЕК+. По его словам, довольно вероятно, что нефтекомпании не смогли полностью перераспределить транспортные потоки, и добыча упала чуть больше, чем могла бы.