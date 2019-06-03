МОСКВА, 3 июня /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются, несмотря на заявления министра энергетики и промышленности Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 21.17 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,13%, до 61,28 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,52% — до 53,23 доллара за баррель.

Страны соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ поддержат стабильность рынка после июня, выбрав наиболее оптимальный курс действий, при этом избыток коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов необходимо снижать, заявил министр энергетики и промышленности Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью газете Arab News.

"И я хотел бы подчеркнуть свою уверенность, основанную на обсуждениях с несколькими ключевыми производителями и на нашем опыте, что мы сделаем все необходимое для поддержания стабильности рынка после июня. Для меня это значит снижение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов с их текущего повышенного уровня", — заявил аль-Фалих.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи — на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Министр также высказал мнение, что рост волатильности на нефтяном рынке в последние недели с фундаментальной точки зрения безоснователен. За последние две недели Brent и WTI потеряли более 10% каждая.