ВАШИНГТОН, 3 июн /ПРАЙМ/. Госсекретарь США Майк Помпео надеется, что ЕС будет выстраивать энергопоставки без связи с Россией.

В интервью нидерландскому отделению телекомпании RTL Помпео спросили, какие риски связаны с проектом газопровода "Северный поток-2".

"Мы в Америке просто надеемся, что Европа серьезно подойдет к необходимости диверсифицированной, безопасной энергетической базы, которая не привязана к России. Мы знаем историю отношений между Европой и Россией, и мы знаем, что во времена конфликтов русские используют все доступные им инструменты, чтобы европейцам дороже встало принятие решений в собственных интересах, но не в интересах России. Мы надеемся, что Европа все сделает правильно", — сказал Помпео.

На вопрос, будут ли санкции против нидерландских компаний по "Северному потоку-2", Помпео заявил, что заранее ничего говорить не будет. Аналогичный ответ он дал и на вопрос о том, могут ли голландские компании быть исключены из подобных санкций.

США добиваются отмены проекта и грозят санкциями его участникам.