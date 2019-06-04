МОСКВА, 3 июн /ПРАЙМ/. Склад горюче-смазочных материалов загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в промышленной зоне Красноярска, существует угроза перехода огня на два соседних здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"На улице Котельникова горит склад ГСМ на 1 тысяче квадратных метров, работы ведутся по второму номеру сложности", — сказал собеседник агентства.

По его словам, есть угроза перехода огня на здания, стоящие рядом. "Для снятия угрозы готовится пенная атака", — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что на место пожара направлена лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе. Информация о пострадавших пока не поступала, к тушению привлечены 35 человек и 11 единиц техники.