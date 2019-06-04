АЛМА-АТА, 4 июн — ПРАЙМ. Добыча на каспийском нефтяном месторождении Кашаган после завершения первого крупного капитального ремонта вышла на уровень 370 тысяч баррелей в сутки, что является историческим максимумом для проекта, сообщила пресс-служба оператора Кашагана, консорциума North Caspian Operating Company (NCOC).

"Во время визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева на завод "Болашак" управляющий директор NCOC Ричард Хоув объявил о достижении исторического уровня объема добычи 370 тысяч баррелей в сутки после проведения первого крупного капитального ремонта", — говорится в распространенном во вторник сообщении NCOC.

В сообщении компании отмечается, что "после повторного открытия первой добывающей скважины на морском комплексе месторождения Кашаган в результате безопасного и успешного завершения первого крупного капитального ремонта объем добычи нефти постепенно наращивался и в настоящее время достиг уровня 370 тысяч баррелей нефти в сутки".

"В целом, общий уровень эксплуатационной надежности остается высоким и продолжает превышать ожидаемые показатели, при этом особое внимание уделяется обеспечению безопасности. Данный значительный основной этап в 370 тысяч баррелей нефти в сутки был достигнут компанией NCOC благодаря усердному и высокопрофессиональному труду всех вовлеченных сторон, а также благодаря совместным усилиям министерства энергетики Республики Казахстан, ТОО "PSA" и акционеров NCOC", — отмечает консорциум.

В сообщении также говорится, что NCOC "продолжает наращивать объемы добычи углеводородов с акцентом на обеспечение безопасности и стабильности производства".

Минэнерго Казахстана ранее сообщало, что 19 мая 2019 года, после успешного завершения первого планово-предупредительного технического обслуживания производственных объектов, которое продлилось 35 дней, добыча нефти на месторождении Кашаган была возобновлена на 10 дней раньше запланированного срока. В тот же день уровень суточной добычи достиг 70 тысяч баррелей.

Геологические запасы Кашагана оцениваются в 4,8 миллиарда тонн нефти. Общие нефтяные запасы составляют 38 миллиардов баррелей, из них извлекаемые — около 10 миллиардов баррелей, запасы природного газа — более 1 триллиона кубометров. В проекте принимают участие "Казмунайгаз", Eni, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total, Inpex и CNPC.

Добыча на месторождении была остановлена в сентябре 2013 года, через две недели после ее начала, из-за утечки газа, затем были выявлены проблемы, потребовавшие полной замены газопровода и нефтепровода на месторождении, общая протяженность которых составляет около 200 километров. Возобновить добычу удалось только осенью 2016 года.