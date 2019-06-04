МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть на торгах во вторник вечером вышли в плюс вслед за ралли на фондовых рынках США после выступления главы Федрезерва, свидетельствуют данные бирж и комментарий аналитика.

По состоянию на 19.54 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,95%, до 61,87 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,51% — до 53,53 доллара за баррель.

Американские фондовые индексы во вторник торгуются в заметном плюсе после свежих комментариев главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла по ситуации в экономике. Пауэлл заявил, что Федеральная резервная система будет "надлежащим образом" реагировать на риски, связанные с глобальной торговой войной и другими недавними событиями.

Он также отметил, что регулятор "внимательно следит за последствиями" торгового спора, который с момента последнего заседания ФРС ударил по глобальным долговым и фондовым рынкам, а также создал риски для роста американской и мировой экономики.

"Рост цен на нефть был вызван ростом акций после комментариев (главы — ред.) ФРС", — пишет агентство Рейтер со ссылкой на мнение президента Lipow Oil Associates Эндрю Липова (Andrew Lipow).

На прошлой неделе в пятницу обе нефтяные марки падали более чем на 5% на фоне статистики ее запасов и добычи в США и опасений замедления мирового экономического роста из-за внешнеторговых рисков, инициируемых США. Более того, нефть марки Brent опускалась ниже 62 долларов — впервые с 12 февраля. За две прошедшие недели Brent и WTI потеряли более 10% каждая. Распродажа на энергетических рынках связана с обеспокоенностью трейдеров по поводу перспектив мировой экономики в условиях торговой войны США и Китая. В ходе очередного раунда торговых переговоров стороны не смогли разрешить свои противоречия и ввели дополнительные взаимные пошлины в отношении товаров друг друга.