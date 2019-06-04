МОСКВА, 4 июн /ПРАЙМ/. Взаимодействие Украины с Польшей в вопросах энергобезопасности Европы, сохранение стратегической роли украинской газотранспортной системы (ГТС) и противодействие строительства газопровода "Северный поток-2" крайне важны для страны, заявил президент украинского государства Владимир Зеленский во время визита в Брюссель.

"Одним из важных направлений нашего общего взаимодействия на европейском уровне является вопрос энергетической безопасности, сохранения стратегической роли украинской ГТС и противодействия "Северному потоку-2", — заявил Зеленский на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой после их встречи во вторник в Брюсселе. Прямая трансляция выступления велась на канале Newsone в YouTube.

Также президент Украины отметил, что настроен на восприятие процесса примирения и того, чтобы не допустить доминирования тематики сложных периодов украинско-польских взаимоотношений.

Во вторник Зеленский начал свой первый зарубежный визит в Брюссель. В ходе двухдневной поездки у него запланированы встречи с главами Еврокомиссии и Евросовета Жан-Клодом Юнкером и Дональдом Туском, а также генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.