МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Кабинет министров Ро ссии предложило президенту страны Владимиру Путину подписать документ о содействии вместе с Венесуэлой работе российской компании "Роснефть" и ее венесуэльской дочерней структуры на шельфе этой латиноамериканской страны. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.

"Статью 1 соглашения между РФ и Боливарианской Республикой Венесуэла о сотрудничестве в области реализации совместных стратегических проектов от 10 сентября 2009 года дополнить абзацем следующего содержания: Стороны создают благоприятные и недискриминационные условия и оказывают содействие публичному акционерному обществу "Нефтяная компания "Роснефть" и компании "Групо Роснефть, С.А." в реализации проекта по разработке газовых месторождений Патао и Мехильонес района Марискаль Сукре на континентальном шельфе Боливарианской Республики Венесуэла", — отмечается в документе кабмина.

В декабре 2017 года власти Венесуэлы выдали "дочке" "Роснефти" лицензии на разработку шельфовых месторождений Патао и Мехильонес. Срок действия разрешений — 30 лет. Лицензионное соглашение допускает направление всего добытого газа на экспорт, в том числе, в сжиженном состоянии.

Геологические запасы газа двух месторождений составляют 180 миллиардов кубометров. Целевой уровень добычи — 6,5 миллиарда кубометров газа в год на протяжении 15 лет.