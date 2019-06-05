МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть отреагировали резким снижением на данные минэнерго США о росте запасов сырья за неделю, нефть марки WTI подешевела более чем на 3%, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.35 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,9%, до 60,80 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI — на 2,67%, до 52,1 доллара за баррель. Минутами ранее WTI опускалась до 51,66 доллара за баррель, дешевея более чем на 3%.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 31 мая, выросли на 6,8 миллиона баррелей, или на 1,4%, до 483,3 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, напротив, ожидали снижения запасов на 0,9 миллиона баррелей.