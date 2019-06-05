МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель впервые с 29 января, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.48 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 3,37%, до 59,91 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI снижалась на 4,96%, до 50,83 доллара за баррель.

Распродажа на рынке началась вслед за публикацией данных по росту запасов сырья в США на прошлой неделе. На этом фоне американская нефть WTI подешевела почти на 5%, потянув за собой и Brent.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 31 мая, выросли на 6,8 миллиона баррелей, или на 1,4%, до 483,3 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, напротив, ожидали снижения запасов на 0,9 миллиона баррелей.