МОСКВА, 5 июн /ПРАЙМ/. ExxonMobil и партнеры компании по проекту добычи нефти в "Блоке 15" на глубоководном шельфе Анголы дополнительно инвестируют в увеличение добычных мощностей, сообщила американская компания.

"ExxonMobil и ее партнеры заявили сегодня, что они будут дополнительно инвестировать в "Блок 15" на шельфе Анголы для увеличения добычи… В рамках соглашения государственная нефтяная компания Анголы Sonangol получит 10% долей в проекте", — заявили в компании.

После этих изменений у ExxonMobil, оператора проекта, будет доля владения в нём 36%, а у остальных участников: BP Exploration — 24%, ENI Angola Exploration — 18%, Equinor Angola — 12%.

На участке с 2003 года было добыто более 2,2 миллиарда баррелей нефти. Компания при этом не уточняет размера новых инвестиций, но предполагает, что в результате добыча на месторождении вырастет на 40 тысяч баррелей нефти в сутки, а контракт на бурение будет продлен до 2032 года.

"ExxonMobil завершит многолетнюю программу бурения на блоке и установит новую инфраструктурную технологию для увеличения пропускной способности существующих подводных линий. В ходе реализации проекта будет создано около 1 тысячи рабочих мест", — также отметили в компании.