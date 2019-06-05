МЕХИКО, 5 июн /ПРАЙМ/. Судья города Мехико Лус Мариа Ортега отменила ордер на арест экс-главы государственной нефтяной компании Pemex Эмилио Лосойи, сообщил федеральный совет судей страны.

При этом сообщается, что это решение не прекращает судебное расследование о возможном участии Лосойи в коррупционной деятельности, а также не влияет на другие ордеры на арест, которые могут существовать.

Действие ордера прекращено, так как по данному преступлению нет необходимости предварительного заключения подозреваемого, уточняет совет.

Ранее генпрокуратура Мексики попросила Интерпол выдать ордер на поиск и задержание Лосойи, которого подозревают в причастности к преступлениям, связанным с отмыванием денег. Счета экс-главы Pemex и его сестры были заблокированы.

В рамках этого дела суд также выдал приказ об аресте главы металлургической компании Altos Hornos de Mexico (AHMSA) Алонсо Элисондо, который, по сообщениям СМИ, был задержан в Испании.

Руководитель финансовой разведки при минфине Мексики Сантьяго Ньето сообщил, что Лосойя, предположительно, был вовлечен в коррупционную деятельность, когда возглавлял нефтегазовую компанию при прошлом президенте Энрике Пенья Ньето. Речь идет о покупке Pemex у AHMSA в 2014 году завода удобрений примерно за 500 миллионов долларов, тогда как по оценке нынешних властей, его стоимость не превышала 50 миллионов.