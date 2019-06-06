МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями по стабилизации рынка топлива на период после 1 июля нет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия-24" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Будет ли продлеваться соглашение с нефтяными компаниями? Пока, на сегодняшний день, исходя из той ситуации, из тех решений, которые приняты в правительстве, исходя из той ситуации, которая существует на бирже, на рынке, исходя из мировых цен нефти, оснований, предпосылок к тому, чтобы продлевать соглашение после 1 июля, нет", — сказал Козак.

"Правительство и наш нефтяной сектор экономики выполнит свои обязательства. Мы об этом договорились — о том, что рост цен (на топливо — ред.) не будет превышать инфляцию… Мы подготовили правительству корректировки закона, Налогового кодекса, корректировки того демпфера, который был введен еще в прошлом году, и в совокупности демпфер, согласованный с нефтяными компаниями, обновленный демпфер, позволяет нам уверенно говорить о том, что мы эти обязательства выполним", — заявил вице-премьер.

Власти РФ в прошлом году подписали соглашения о стабилизации рынка топлива с 1 ноября по 31 марта 2019 года с десятью крупными нефтекомпаниями РФ. По соглашениям компании повысили розничные цены с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля индексируют их равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%). В конце марта действие соглашений было продлено до конца июня.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.