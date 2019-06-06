С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн /ПРАЙМ/. "Газпром", "Газпром нефть", "Транснефть" и ряд других российских компаний заинтересованы в сотрудничестве с компаниями Саудовской Аравии, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

Новак в четверг провел встречу с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом, который вместе с российским министром является сопредседателем российско-саудовской межправительственной комиссии.

"Интерес к сотрудничеству с саудовскими компаниями проявляют "Газпром", "Газпром нефть", "Транснефть" и другие компании, ведутся совместные научные исследования между российскими и саудовскими научными организациями", — сообщил Новак, слова которого приводятся в релизе Минэнерго РФ по итогам встречи.

"Установившееся взаимодействие стран в сырьевой энергетике помогает также построить плодотворное сотрудничество и в сфере мирного атома", — добавил российский министр.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.