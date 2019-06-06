С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн /ПРАЙМ/. Глава Минэнерго РФ Александр Новак обсудил на полях ПМЭФ с министром энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалихом сотрудничество в рамках ОПЕК+, а также повестку предстоящего заседания межправительственной комиссии, говорится в пресс-релизе российского министерства.

"В ходе встречи главы энергетических ведомств России и Саудовской Аравии обсудили текущее сотрудничество стран в рамках договоренностей ОПЕК+, а также повестку предстоящего заседания совместной межправительственной Российско-Саудовская комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, намеченной к проведению 10 июня в Москве", — говорится в сообщении.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.