С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Уход от мазутной зависимости в сфере ЖКХ – одна из главных задач, стоящих перед Мурманской областью, и руководство региона разрабатывает различные варианты по минимизации затрат на отопление городов, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис в рамках ПМЭФ.

"Одна из главных — тема тепла. Очень дорого. Зима длинная, а один из самых дорогих видов топлива — мазут. Это игла, которая есть, это и безобразное отношение к потреблению энергии. В сильный мороз все окна в многоквартирных домах приоткрыты. Это не люди виноваты, в квартирах жарко", — отметил Чибис и пояснил, что такая ситуация сложилась и во многих учреждениях — больницах, детсадах и школах.

При этом в районе теплотрасс нередко рядом с метровыми сугробами зимой соседствует зеленая трава — теплопотери, которые оплачивает население и бюджет области, огромны. "Мы отапливаем воздух. Здесь есть быстрые решения – адекватное погодное регулирование в многоквартирных домах, и надо помочь собственникам эту проблему решать… Программа по домам, где потребление отличается от адекватного, где выставляется перерасчет, — там надо помогать, собирать собственников, ставить инфраструктуру — погодное регулирование окупается", — пояснил врио главы региона.

По словам Чибиса, власти области прорабатывают шаги, которые позволят сократить теплопотери, а также перейти на более дешевые виды топлива, в частности природный газ и электричество — например, Кольская АЭС может электричество вырабатывать дополнительно.

"Мы уже нашли способ вместе с Минэнерго РФ, как это сделать напрямую, чтобы более дешевая энергия шла на электрообогрев. Это RDF топливо — мусор, который перерабатывается на нашем мусоросортировочном комплексе, — оно уже готово, чтобы использовать его в качестве топлива на котельной. Это уголь – у нас серьезная перевалка угля. Надо постепенно отказываться от этой зависимости, потому что цена мазута будет расти. Ну и конечно, мы в этом году заключим соглашение напрямую с Роснефтью, чтобы минимизировать посредников на закупки мазута, чтобы уменьшить эти издержки", — добавил врио главы региона.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.