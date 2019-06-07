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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. "ВЭБ-Лизинг" завтра объявит на ПМЭФ о подписании соглашения с "Совкомфлотом" по лизингу трех танкеров на СПГ, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ зампред ВЭБ.РФ, глава лизинговой компании Артем Довлатов.

"ВЭБ-лизинг" разместил на ССК "Звезда" заказ на строительство трех танкеров-продуктовозов на сжиженном природном газе (СПГ), поставка ожидается к 2022-2023 году.

"Завтра по трем продуктовозам MR (Medium range — ред.) объявим о подписании соглашения с "Совкомфлотом", — сказал Довлатов.

Дедвейт судов составит 51 тысячу тонн (типоразмер MR). Танкеры предназначены для транспортировки нефтепродуктов и газового конденсата и будут отфрахтованы "Новатэк" на основании долгосрочных тайм-чартерных договоров. Ледовый класс 1B позволит судам безопасно осуществлять перевозки в районах со сложными ледовыми условиями — в частности, в акватории Балтийского моря.

"Около 135 миллионов евро", — добавил собеседник агентства, комментируя сумму сделки.

В январе представители Минпромторга РФ рассказали агентству, что "Новатэк" в конце 2018 года заключил предварительный договор с "ССК "Звезда" на строительство 14 серийных судов-газовозов для проекта "Арктик СПГ-2". Представители "Новатэка", в свою очередь, сообщили, что тендер среди судовладельцев проводится, и компания рассчитывает, что по его итогам "Совкомфлот" возьмет на себя большое количество заказов. Контракт на пилотный газовоз в серии из 15 судов был заключен в апреле 2019 года между "Звездой" и "Совкомфлотом".

По словам источника, знакомого с проектом, по финансированию этих 15 судов сейчас ведется обсуждение в ВЭБ.РФ. "Это 100% будет лизинговая история. ВЭБ.РФ в целом, можно считать стратегическим партнером проектов на "Звезде". Сейчас сказать конкретнее о проекте невозможно, так как пока нет оформленного корпоративного решения. Идет проработка", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.