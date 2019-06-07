МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Сохранение прежнего объема энергосубсидий для Дальнего Востока, которые в 2019 году превысят 30 миллиардов рублей, остается предметом разногласий в правительстве РФ, пишет в пятницу "Коммерсант".

"Вице-премьер (и полпред президента в ДФО – ред.) Юрий Трутнев добивается сохранения их на прежнем уровне и получил на это согласие Владимира Путина, хотя курирующий энергетику вице-премьер Дмитрий Козак хочет сократить субсидии, не выделяя их бюджетным потребителям и крупной промышленности в … ДФО. Его поддерживают Минэнерго и потребители остальной части России", — отмечает издание.

Сейчас тарифы в регионе субсидируются за счет потребителей остальной РФ. Трутнев предлагает продлить этот механизм до 2028 года без изменений. Об этом чиновник попросил Владимира Путина 26 февраля, на письме стоит виза "согласен", письмо перенаправлено премьеру Дмитрию Медведеву. Однако Козак и Минэнерго настаивают, чтобы крупная промышленность и бюджетные потребители были исключены из субсидирования. Это должно снизить нагрузку на оптовый энергорынок. В аппарате Козака заявили "Коммерсанту", что вице-премьер поручил профильным ведомствам представить согласованные предложения.

Схема по выравниванию тарифов в ДФО до среднероссийского уровня была введена в июле 2017 года (действует в Якутии, на Камчатке и Чукотке, в Магаданской и Сахалинской областях) и должна была работать до конца 2019 года. В 2017 году потребители оптового энергорынка заплатили за выравнивание энерготарифов ДФО 24 миллиарда рублей, на 2019 год запланировано 32 миллиарда рублей.

Трутнев указывает, что исключение из механизма бюджетников и крупных предприятий приведет к выпадающим доходам региональных бюджетов в 17 миллиардов рублей ежегодно. Это потребует допмер поддержки со стороны федерального центра, полагает вице-премьер. Для крупных потребителей Дальнего Востока — "Алросы", "Новатэка" — возврат высоких тарифов приведет к ухудшению финансовых показателей проектов. Трутнев утверждает, что получателями скидки стали 86 тысяч предприятий и 7 тысяч организаций.

Как пишет издание, потребители оптового энергорынка, которые оплачивают эти субсидии, огорчены "не столько квазиналоговой природой подобных решений, сколько их непоследовательностью": "регулятор делает шаг вперед, но через паузу — два назад", отмечают в "Сообществе потребителей энергии". "Обеспечивать устойчивый рост инвестиций и производства в таких условиях очень сложно", — говорят в ассоциации.