МОСКВА, 7 июн – ПРАЙМ. Группа "Россети" на ПМЭФ представила новую единую бренд-архитектуру энергохолдинга, говорится в пресс-релизе компании.

С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак "Россети" и региональную или функциональную привязку.

"Группа "Россети" работает в 80 субъектах Федерации, реализует единые подходы к управлению и развитию электросетевой инфраструктуры страны, постоянно повышает качество предоставляемых услуг, расширяя их перечень. Переход на единую бренд-архитектуру — это естественный и логичный шаг на пути развития холдинга. Для потребителей из разных уголков нашей страны важно понимать, какая компания несет перед ними ответственность за надежное и качественное электроснабжение. Очевидно, что имя у этой компании должно быть одинаковое по всей стране" — подчеркнул глава компании "Россети" Павел Ливинский.

Фирменные элементы региональных компаний будут меняться поэтапно, по мере окончания сроков их амортизации. Увеличения существующих бюджетов в уже утвержденных бизнес-планах компаний на эти цели не планируется.



