С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Россия до 2030-2035 года может выйти на производство 100-120 миллионов тонн СПГ в год, заявил на полях ПМЭФ в интервью телеканалу НТВ министр энергетики РФ Александр Новак.

"В период до 2030-2035 года мы могли бы выйти на более амбициозные цифры, такие как СПГ 100-120 миллионов тонн в целом, для этого есть ресурсная база и, самое главное, инфрастуктура на Ямале построена", — сказал министр.

В ответ на вопрос, как он оценивает возможность наращивания производства СПГ до 73 миллионов тонн в год к 2025 году, Новак заявил: "Да, есть такие цифры, такие планы, с учётом того что уже введен в действие проект "Ямал СПГ" в полном объёме в прошлом году".

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.