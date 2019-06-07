С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. "Новатэк" ожидает в первом полугодии подписания всех обязывающих документов по оставшимся на продажу 10% в "Арктик СПГ-2", сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон на брифинге в рамках ПМЭФ.

"Мы ожидаем, что в первом полугодии все юридически обязывающие бумаги будут подписаны", — ответил Михельсон на вопрос, когда "Новатэк" определится с партнерами по последним 10%, оставшимся на продажу в проекте.

Ранее в пятницу "Новатэк" сообщил, что подписал договоры о купле-продаже по 10% в "Арктик СПГ-2" с китайскими CNPC и CNOOC. C учетом этих сделок у него останется 70%, при этом компания намеревалась сохранить за собой 60% в проекте.

Михельсон также сообщил, что компания продолжает обсуждать возможность снижения собственной доли в проекте.

"Мы в компании обсуждаем такие возможности (снижение доли "Новатэка" в "Арктик СПГ-2" — ред.). И обсуждаем даже не для вопросов финансирования, а для того, что может быть целесообразно еще кого-то иметь для того, чтобы с партнерами в "Арктик СПГ-2" развивать другие бизнесы. Я имею в виду реализацию на каких-то рынках, логистику. Если это будет совмещено, то, может, мы рассмотрим чуть-чуть еще снижение", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.