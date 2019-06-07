С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Соглашение с французской Total о её вхождении в проекты строительства перевалочных СПГ-терминалов в Мурманске и на Камчатке может быть подписано до конца года, сообщил журналистам глава "Новатэка" Леонид Михельсон на брифинге в рамках ПМЭФ.

"С Total уже решено, они хотят войти… И после того как на 80-90% сформируется понимание инвестиции в этот проект, то мы обсудим это", — сказал Михельсон.

На уточняющий вопрос, когда может быть подписано соответствующее соглашение, Михельсон ответил: "В этом году".

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.