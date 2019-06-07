С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня /ПРАЙМ/. Реальный срок работ по строительству газопровода "Северный поток-2" на территории Дании составляет максимум пять недель, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума.

"Вы знаете, выборы же прошли. Там формируется новое правительство. Участок, который в Дании есть, даже независимо от маршрута, он очень короткий, плюс-минус 130 километров. Реально самой работы в датском секторе это максимум пять недель работы", — сказал Миллер.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.