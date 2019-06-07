C.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Россия и Абхазия отменят временное периодическое таможенное декларирование для оптимизации сотрудничества в сфере поставок нефтепродуктов, соответствующий документ подписали министр энергетики РФ Александр Новак и министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, сообщила пресс-служба Минэнерго.

По итогам встречи министра энергетики России с премьер-министром Абхазии Валерием Бганбой и министром экономики Абхазии Новак и Ардзинба подписали протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством республики Абхазия о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года.

Согласно документу поставки нефтепродуктов в Абхазию будут производиться без применения временного периодического таможенного декларирования уже в этом году.

Отмена временного периодического таможенного декларирования поспособствует оптимизации двустороннего взаимодействия в сфере поставок нефтепродуктов, подчеркнул Новак.

"В последние годы наблюдается рост объемов поставок нефтепродуктов в Абхазию. Так, в 2017 году поставлено около 70 тысяч тонн, а в 2018 году, по данным ФТС России, в направлении республики Абхазия отгружено 74,2 тысяч тонн нефтепродуктов, из них бензина — 55,6 тысяч тонн, дизельного топлива — 1,6 тысяч тонн. Утвержденные индикативные балансы на 2019 год предусматривают поставки в республику Абхазия 79 тысяч тонн нефтепродуктов", — отметил он в ходе встречи.