С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Отдельной беседы президента РФ Владимира Путина с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом на полях ПМЭФ не было, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, не было", — сказал Песков, отвечая на вопрос, была ли отдельная беседа Путина и аль-Фалиха.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.