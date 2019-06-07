С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Проект строительства "Северного потока-2" профинансирован на 80%, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума.

"Капитальные затраты, которые необходимы, чтобы газопровод построить, без стоимости финансирования, на 80% (с учётом транша финансирования за второй квартал 2019 года — ред.). С точки зрения протяженности — 57,2% и каждый день все больше, это уже считайте две трети", — сообщил Миллер, говоря о "Северном потоке-2".

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.