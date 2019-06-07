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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Объем заказов на российское оборудование, строительные и инжиниринговые услуги для комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге, а также связанного с ним газохимического предприятия составит до 900 миллиардов рублей, говорится в презентации "Газпрома".

"Суммарный объем размещения заказов на приобретение отечественного оборудования, строительных и инжиниринговых услуг — до 900 миллиардов рублей", — сообщается в презентации проекта, представленной в рамках ПМЭФ.

Как сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер, около 80% оборудования, которое закупается для проекта, российское.

В конце марта "Газпром" сообщил о решении совместно с "Русгаздобычей" реализовать крупный проект переработки и сжижения газа в районе Усть-Луги. Проект предусматривает сооружение мощностей для переработки 45 миллиардов кубометров газа в год и производства 13 миллионов тонн сжиженного газа (СПГ), до 4 миллионов тонн этана и более 2,2 миллиона тонн сжиженных углеводородных газов. Инвестиции в проект оцениваются более чем в 700 миллиардов рублей.

Оператор проекта — компания специального назначения "Русхимальянс", созданная на паритетной основе "Газпромом" и "Русгаздобычей". Строительство данного комплекса технологически связанно с проектом газохимического предприятия "Русгаздобычи". ГХК будет перерабатывать получаемый с комплекса этан и производить до 3 миллионов тонн различных марок полиэтилена. Сроки ввода предприятий синхронизированы: первые очереди — в четвертом квартале 2023 года, вторые очереди — в четвертом квартале 2024 года.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.