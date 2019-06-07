Добавлен комментарий ЦКБ (третий абзац).

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. "Газпром" и "Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева" в рамках ПМЭФ подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на расширение линейки образцов водного транспорта, использующего природный газ в качестве судового топлива, говорится в сообщении "Газпрома".

"Расширение использования газа в сегменте речного и морского транспорта является одним из перспективных направлений развития газомоторного рынка. В связи с этим сотрудничество "Газпрома" и ЦКБ — мирового лидера в области исследований, проектирования, создания, испытания и эксплуатации высокоскоростных судов — будет направлено на расширение линейки образцов водного транспорта, использующего природный газ в качестве судового топлива", — говорится в сообщении компании.

Специалисты ЦКБ сообщили РИА Новости, что рассматривается возможность апробировать эту технологию на маломерном пассажирском катере "Дельфин".

В соответствии с документом, ЦКБ намерено разработать, создать и сертифицировать образцы газомоторного водного транспорта, а также подготовить предложения по обеспечению его сервисного обслуживания. "Газпром" планирует строить газозаправочную инфраструктуру с учетом нужд компаний, эксплуатирующих водный транспорт.

Стороны также намерены совместно готовить предложения для федеральных и региональных органов власти по формированию благоприятных условий для масштабного внедрения газомоторного топлива на водном транспорте.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.