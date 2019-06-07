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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Флот танкеров арктического класса Arc7, которые планируется заказать на российской верфи "Звезда", будет состоять из 15-17 судов, заявил журналистам глава "Новатэка" Леонид Михельсон в рамках брифинга на ПМЭФ.

"У "Ямала СПГ" 15 танкеров Arc7. Будет примерно такое же количество, может, еще больше на "Арктик СПГ-2", — сказал Михельсон.

"Объемы перевозки в "Арктик СПГ-2" будут выше, чем на "Ямал СПГ". Так что 15-17 судов, наверное, надо будет нам поставить", — добавил он.

Михельсон также прокомментировал сроки строительства судов, отметив, что они должны быть готовы примерно к концу 2025 — началу 2026 годов.

"У нас хорошая договоренность с правительством, со "Звездой". Правительство принимает решение, и правильно, мы тоже просили это рассмотреть и считаем, что в ближайшее время это правительственное решение Минпромторг подготовит — решение по субсидированию. Это нормально, что "Звезде" первые несколько лет будет оказана помощь. И наши шиппинговые компании, которые мы будем привлекать, будут заказывать по рыночным ценам", — сообщил глава "Новатэка".

Он при этом отметил, что к заказу судов планируется привлечение не только "Совкомфлота", но и других компаний, а управление флотом будет осуществлять "Морской арктический транспорт" ("МАрТ").

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.