С-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Венесуэльская PDVSA продолжит работу, несмотря на запрет США экспорта и реэкспорта в Венесуэлу разбавителей нефти, заявил РИА Новости министр нефти страны Мануэль Кеведо.

"Они хотели задеть наш народ. Мы продолжим работу, мы им сказали, делая наши операции независимыми, гарантируя топливо и производство нефти", — отметил Кеведо.

Министерство финансов США в пятницу ужесточило санкции в отношении PDVSA, запретив экспорт и реэкспорт в Венесуэлу разбавителей нефти.

Тяжелая венесуэльская нефть, как правило, нуждается в разбавителях или предварительной подготовке для последующего экспорта.

Санкции США против Венесуэлы действуют с марта 2015 года, когда тогдашний президент Барак Обама ввел их против ряда венесуэльских чиновников в ответ на высылку из страны американских дипломатов. С тех пор санкции неоднократно расширялись. В конце января текущего года Вашингтон ввел санкции в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA.