МАХАЧКАЛА, 7 июн /ПРАЙМ/. Перевалка нефти через Махачкалинский международный морской порт в 2018 году увеличилась в два раза, в 2019 году она увеличится ещё в два раза, заявил в ходе делового завтрака Сбербанка в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума глава Дагестана Владимир Васильев.

"Когда мы наводили порядок, мы не трогали морской порт. Но за прошлый год перевалка нефти там выросла в два раза, в этом году она увеличится еще вдвое", — цитирует Васильева его пресс-служба.

Глава региона отметил, что в республике почти в три раза увеличились налоги, а также существенно растет доля безналичных операций.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.