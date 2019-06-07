С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Процесс поиска решений, нацеленных на обеспечение экономической эффективности создания судов для "Новатэка", не будет тормозить темпы стройки, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В конце января в пресс-службе Минпромторга РФ сообщали РИА Новости, что ведомство разработало проект постановления правительства, согласно которому суперверфи "Звезда" в 2020-2035 годах планируется предоставить субсидии для строительства судов для "Арктик СПГ-2"(проект "Новатэка"). Речь идет о создании 15 газовозов, а также о трех танкерах-продуктовозах типоразмера Medium Range. Контракт на пилотный газовоз "Совкомфлот" со "Звездой" заключил в апреле, на три танкера — в конце 2018 года.

Замглавы Минпромторга РФ Олег Рязанцев сообщал журналистам в кулуарах Арктического форума, что Минпромторг РФ предлагает выделить "Звезде" субсидию на головной газовоз и три танкера для "Арктик СПГ-2" в объеме 5 миллиардов рублей в 2020-2022 годы.

"На сегодняшний день пока физически этого (выделения средств и финального решения по субсидированию — ред.) не произошло, думаю, что мы найдём решение, которое обеспечит экономическую эффективность строительства судов для "Новатэка". Это (процесс поиска решений — ред.) точно никак не будет тормозить процесс строительства судов для заказа "Новатэка", — сказал Мантуров.

"Сегодня этот вопрос (по выделению субсидий — ред.) остро не стоит, потому что процесс закладки соответствующих судов, во-первых, имеет определённую срочную перспективу, а, с другой стороны, мы будем иметь в виду, закладывать определённые объёмы средств в будущие периоды для того, чтобы компенсировать выпадающие доходы "Звезды", — заключил глава министерства.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.