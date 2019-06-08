С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Российские нефтяные компании выиграли от сделки ОПЕК+, поэтому говорить о компенсации для них не совсем справедливо, заявил журналистам первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ.

"Наши нефтяники выиграли от сделки с ОПЕК. Можно очень просто посмотреть на расчеты… Если бы мы не вошли в сделку, то цена, возможно, сократилась бы, не знаю, до 40 долларов (за баррель нефти — ред.) Может, где-то сначала и меньше. Но во всяком случае, вполне возможно, цена колебалась бы около 40 долларов за баррель. И даже если бы мы наращивали объемы нефти на нашем рынке, наши компании не смогли б столько заработать, сколько они заработали за прошлый год и за этот при небольшом сокращении, которое произошло, но при сохранении или даже при росте в определенные периоды цены на нефть", — сказал Силуанов.

"Это очевидно. Поэтому я считаю, что здесь говорить о компенсации не совсем справедливо", — добавил он, отвечая на вопрос о компенсациях в связи с возможным продлением сделки ОПЕК+, о которых говорил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Ранее в июне Сечин заявил, что "Роснефть" будет выполнять решения ОПЕК +, в том числе по возможному продлению сделки, но параллельно будет обсуждать с правительством РФ компенсацию соответствующих потерь, если они будут.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК +) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи — на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Исключения, действовавшие для ряда стран, истекли 2 мая.

Очередное заседание стран-участниц ОПЕК +, где будет обсуждаться дальнейшая судьба сделки, может пройти 2-4 июля.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.