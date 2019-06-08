МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Следственный комитет РФ начал доследственную проверку информации о разливе нефти по Волге в Ярославской области, сообщается на сайте СУСК РФ по Ярославской области.

По данным СК, в СМИ появились информация о том, что в Некрасовском районе береговая линия и вода в Волге покрыта бензиновой плёнкой. Кроме того, из публикаций следует, что недалеко от места разлива расположен туристический школьный лагерь.

"По сообщениям СМИ следственными органами СК России по Ярославской области незамедлительно организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.