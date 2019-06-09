МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Кондиционная нефть из России по трубопроводу "Дружба" начала поступать в Польшу транзитом через Белоруссию, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"Сегодня, 09.06.19, в 07:11 открыт приём на ПСП (приемно-сдаточном пункте — ред.) "Адамова Застава". Российская кондиционная нефть начала поступать в Польшу транзитом через Белоруссию", — сообщил Демин.

В апреле в трубопроводную систему " Дружба ", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24 —25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши Белоруссия с 24 мая начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток " Дружбы " обратно в РФ.