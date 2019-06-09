ВАРШАВА, 9 июн — ПРАЙМ. Польша возобновила прокачку "чистой" нефти по трубопроводу "Дружба", сообщила журналистам пресс-секретарь PERN (польский оператор нефтепровода) Катажина Красиньская.

"Сегодня утром была возобновлена закачка незагрязенной органическим хлором нефти в систему транспортировки PERN", — сказала она.

Ранее в воскресенье советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщил журналистам, что кондиционная нефть из России по трубопроводу "Дружба" начала поступать в Польшу транзитом через Белоруссию.

"Компания ввела в действие систему контроля качества, чтобы постоянно вести мониторинг сырья, поступающего из Белоруссии", — добавила Красиньская.

В свою очередь польский топливный концерн ORLEN сообщил, что "получил от PERN информацию о возобновлении поставок нефти контрактного качества на НПЗ в Плоцке".

В апреле в трубопроводную систему " Дружба ", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши Белоруссия с 24 мая начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ.