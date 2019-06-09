БАКУ, 9 июн- ПРАЙМ. Решение о вступлении Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в проект Антипинского НПЗ в качестве инвестора будет принято в кратчайшие сроки, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"В настоящее время SOCAR участвует в качестве институционального партнера, проводится процедура оценки проекта. Решение будет принято в кратчайшие сроки", — сказал собеседник агентства.

Сбербанк, крупнейший кредитор Антипинского НПЗ, 23 мая сообщил, что его группа получила право собственности на 100% акций холдинговой компании Vikay Industrial Limited, контролирующей 80% акций НПЗ, обратив взыскание на заложенное имущество завода.

А 5 июня Сбербанк сообщил, что российская компания "Сокар Энергоресурс", участниками которой являются группа инвесторов и Сбербанк, приобрела 80% акций Антипинского НПЗ. При этом операционное управление НПЗ обеспечивает Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR), она рассматривает вступление в проект на стороне инвесторов.