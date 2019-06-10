ДАМАСК, 10 июн /ПРАЙМ/. Сирия изучает вопрос закупки электроэнергии у России, заявил РИА Новости министр электроэнергии Сирии Зухейр Харбутли.

По его словам, с российской стороной подписаны несколько меморандумов о взаимопонимании, в том числе по вопросу реконструкции блоков 2, 3 и 4 на теплоэлектростанции Алеппо.

"Также обеими сторонами изучается возможность закупки электроэнергии в случае, если будут реализованы проекты по ТЭС", — заявил Харбутли.

"Несколько дней назад российской стороне – компании "Технопром" — было направлено приглашение подтвердить активизацию меморандумов и соглашений, заключенных российской и сирийской сторонами", — заявил министр.

Он также добавил, что главным препятствием для сотрудничества стран является вопрос финансирования. "Даст бог, трудности с финансированием будут преодолены в ближайшее время", — отметил министр.