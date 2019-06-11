УФА, 11 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Башнефти" на годовом собрании утвердили дивиденды по результатам 2018 года на уровне финальных дивидендов за 2017 год — 158,95 рубля на обыкновенную акцию и привилегированную акцию типа "А", передает корреспондент РИА Новости.

На выплату дивидендов по обыкновенным акциям компания направит 23,5 миллиарда рублей, по привилегированным акциям типа "А" — 4,735 миллиарда рублей. Общий объем выплат составит 28,2 миллиарда рублей — 29% чистой прибыли компании по МСФО за 2018 год.

По итогам 2017 года, когда "Башнефть" выплачивала промежуточные и финальные дивиденды, общий объем выплат составлял 54,58 миллиарда рублей (около 38% от чистой прибыли по МСФО за 2017 год). Финальные дивиденды-2017 были теми же, что и по итогам 2018 года — 158,95 рубля на обыкновенную акцию и привилегированную акцию типа "А".

"Башнефть" (дочерняя компания "Роснефти") обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации компании находится более 180 месторождений.