МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ выдало "Газпрому" лицензию для добычи углеводородов на Центрально-Пограничном участке на шельфе Сахалина, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабмина РФ.

"Предоставить в установленном порядке публичному акционерному обществу "Газпром" право пользования участком недр, предусмотренным пунктом 13 раздела I перечня, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья, осуществляемых по совмещенной лицензии,… дополнить пунктом 13 следующего содержания: Центрально-Пограничный участок недр", — говорится в документе.

Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила во вторник, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении "Газпрому" лицензии на малоизученный Центрально-Пограничный участок недр на шельфе Охотского моря. Участок входит в проект "Сахалин-6", ресурсная база которого оценивается в 600 миллионов тонн нефти и 190 миллиардов кубометров газа. В начале 2000-х годов "Роснефть" отказалась от разработки "Сахалина-6" из-за нерентабельности, отметило издание.