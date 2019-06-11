ВАШИНГТОН, 11 июн /ПРАЙМ/. Президенты США и Польши обсудят вопросы энергетической безопасности, в том числе поставки американского СПГ и транзит российского газа в Европу в ходе предстоящих в среду переговоров в Вашингтоне, США надеются на прогресс в этом направлении, заявил на брифинге во вторник высокопоставленный представитель администрации Дональда Трампа.

Президент Польши Анджей Дуда в среду проведет переговоры с Трампом в Белом доме.

"Это может стать темой обсуждения", — сказал представитель администрации, отвечая на вопрос о том, ожидаются ли договоренности по экспорту американского СПГ в Польшу и транзиту российского газа в Европу и на Украину.

По его словам, Вашингтон "активно работает с правительством Польши и правительствами других стран Центральной Европы над вопросами энергетической безопасности и диверсификации поставок энергии". "Мы ожидаем прогресса в этом направлении", — сказал представитель администрации США.

США, Польша, Латвия, Литва и Украина активно выступают против российского проекта "Северный поток-2", который предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется достроить в 2019 году. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. США выступают против строительства газопровода "Северный поток-2", считая, что этот проект усилит влияние РФ на внешнюю политику европейских стран, и продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ.