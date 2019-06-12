МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Цены на топливо на Украине в годовом измерении вернулись к росту, он составляет 3,1%, сообщила в среду пресс-служба Национального банка Украины.

"Цены на топливо в годовом измерении вернулись к росту (3,1%). Это произошло вследствие временных перебоев с поставками нефтепродуктов из Беларуси, обусловленных попаданием загрязненной нефти из РФ в нефтетранспортную систему, а также под влиянием роста мировых цен на нефть в предыдущие месяцы", — приводит слова пресс-службы Нацбанка агентство УНН.

По данным регулятора, базовая инфляция в мае осталась на уровне 7,4% в годовом измерении.

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман сообщил, что рост экономики Украины в 2018 году, по оперативным данным, составил 3,2%. Государственный бюджет на 2019 год предусматривает дефицит на уровне 2,3% ВВП, инфляцию на уровне 7,4% и рост экономики в 3%.