МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Снижение цены на газ на Украине позволит уменьшить стоимость продуктов и товаров первой необходимости, заявил в среду лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер по итогам встречи с украинскими политиками Виктором Медведчуком и Юрием Бойко заявил, что "Газпром" готов начать переговоры о прямых поставках газа на Украину, причём для конечного потребителя газ может быть дешевле на 25%. В "Нафтогазе" назвал "причудливым" предложение "Газпрома" по скидке на газ.

"Мы сможем снизить коммунальные тарифы, потому что максимальная цена газа для всех категорий потребителей – населения, коммунальной сферы, промышленности – будет максимум 3,8 тысячи гривен (144,3 доллара — ред.) за тысячу кубометров. Это позволит снизить цены на хлеб, сахар, на все продукты, в себестоимости которых есть газовая составляющая. Граждане Украины получат возможность покупать товары первой необходимости значительно дешевле", — заявил Бойко во время встречи с работниками газораспределительной станции в Харькове.

По его словам, прямые переговоры с РФ являются хорошим инструментом для снижения цены на газ.

Цена на газ для населения на Украине с 1 ноября повысилась на 23,5% и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что приведет к росту цен на коммунальные услуги. Повышение цены на газ для населения Украины было ключевым требованием Международного валютного фонда в рамках предоставления очередного кредитного транша.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.