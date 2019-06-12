БРЮССЕЛЬ, 12 июн /ПРАЙМ/, Мария Князева. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович планирует встретиться в Москве с первым вице-премьером — министром финансов РФ Антоном Силуановым и обсудить международную роль евро в энергетике, об этом Шефчович рассказал РИА Новости.

"В моей программе также двусторонняя встреча с заместителем председателя правительства — министром финансов Антоном Силуановым. На ней будет обсуждаться международная роль евро в сфере энергетики. Кроме того, программа включает встречу с представителями европейского бизнеса в России", — сказал Шефчович.

Шефчович проведет 13 июня в российской столице переговоры с министром энергетики РФ Александром Новаком.