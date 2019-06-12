ТЕГЕРАН, 12 июн /ПРАЙМ/. Токио хочет продолжить покупать иранскую нефть, заявил президент Ирана Хасан Роухани по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на фоне стремления США довести экспорт иранской нефти до нуля.

"Заинтересованность Японии в продолжении покупки нефти из Ирана… может гарантировать развитие отношений двух стран", — сказал Роухани.