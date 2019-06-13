МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. "Зарубежнефть" начала коммерческую реализацию газа на Харьягинском месторождении на три года раньше запланированного срока, сообщается на сайте компании.

"На Харьягинском месторождении первые кубометры попутного нефтяного газа (ПНГ) Харьягинского СРП прошли узел коммерческого учета и поступили на дальнейшую переработку на Усинский газоперерабатывающий завод ООО "Лукойл-Коми". Поставка газа началась с опережением плановых сроков, согласно бизнес-плану реализация была намечена на 2022 год", — говорится в сообщении. Общая сумма прогнозного объема реализации товарного газа составит 15 миллионов рублей, отмечает компания.

"Зарубежнефть" — российская нефтегазовая компания стратегического значения. Харьягинское СРП — один из трех действующих в России проектов, реализуемых на основе соглашений о разделе продукции (СРП). Соглашение вступило в силу в январе 1999 года и было заключено на 20 лет с правом продления на 13 лет. Объем добычи Харьягинского СРП составляет 1,5 миллиона тонн в год, с 1999 года накопленная добыча составляет свыше 21 миллиона тонн нефти.