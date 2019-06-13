МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Министр энергетики России Александр Новак сообщил журналистам в пятницу о состоявшихся переговорах с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем, во время которых стороны обсудили транзит через Украину и поставки ей газа.

"Состоялся предметный разговор, содержательно обсудили транзит через Украину и поставки ей газа", — сказал Новак по итогам переговоров. По его словам, стороны договорились, что будут обсуждать дату очередной трехсторонней встречи, консультаций России, Украины и Еврокомиссии во второй половине сентября — для того, чтобы дождаться парламентских выборов на Украине и назначения правительства.

"И в целом мы подтвердили Еврокомиссии, господину Шефчовичу, что Россия здесь занимает конструктивную позицию, готова обеспечить и продолжать транзит газа через Украину, обеспечивать поставки европейским потребителям", — добавил Новак.

"Мы готовы на действующих условиях на продление контракта. Кроме того, мы готовы обеспечивать поставки газа в Украину, возобновить поставки, которые были прекращены в 2015 году. Украина получает сейчас, как вы знаете, реверсом тот же самый наш газ, и несколько дороже, чем это было бы, если напрямую можно было бы поставлять", — сказал Новак.

"По нашим оценкам, как озвучивал господин Миллер (глава "Газпрома" Алексей Миллер — ред.), "Газпром" мог бы обеспечить снижение цен для потребителей Украины до 25% от сегодняшнего уровня, это мы еще раз тоже подтвердили. Также "Газпром" готов участвовать в консорциуме по управлению газотранспортной системой, если такие предложения будут со стороны Украины", — добавил министр.

Шефчович сообщил также, что проинформирует Украину о результатах прошедшей в четверг встречи с министром энергетики РФ Александром Новаком.

"Я… проинформирую наших коллег как на Украине, так и в прибалтийских странах об итогах нашей встречи", — сказал он.